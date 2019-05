Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Senftleben: Europawahl-Ergebnis bedeutet Auftrag für Zukunft

Der Brandenburger CDU-Landeschef Ingo Senftleben hat sich trotz Einbußen grundsätzlich erfreut über das Abschneiden der Christdemokraten nach ersten Prognosen in ARD und ZDF gezeigt, die die Partei weiter als stärkste Kraft sehen. «Es ist aber nicht das, was wir erhofft haben», sagte Senftleben am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Das bedeute nun einen Auftrag für die Zukunft. Er beglückwünschte die Bremer Christdemokraten, die nach ersten Prognosen bei der Landtagswahl offenbar nach 70 Jahren die SPD abgelöst haben. «Das beflügelt uns für die Landtagswahl in Brandenburg am 1. September», sagte Senftleben.

