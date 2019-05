Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Polizeieinsatz in Golzow: Waffen beschlagnahmt

Mehrere Polizisten haben am Donnerstag in Golzow (Potsdam-Mittelmark) Wohnungen auf einem Grundstück durchsucht. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam am Freitag. Weitere Angaben wollte sie zunächst nicht machen.

© dpa

Nach dpa-Informationen rückten Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Polizei an. Polizisten trugen demnach kistenweise Material in ihre Autos. Auch Waffen sollen sichergestellt worden sein.

Ob die Polizei mit dem Einsatz gegen organisierte Kriminalität vorging und ob es in diesem Zusammenhang Festnahmen gegeben hat, dazu wollten sich Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht äußern. Sie kündigten weitere Informationen im Laufe des Freitag an.