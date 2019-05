Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Revisionsprozess gegen Mörder zweier Kinder geht weiter

Der Revisionsprozess gegen den Mörder von Elias (6) und Mohamed (4) zieht sich weiter hin. Ursprünglich sollte heute bereits ein Urteil gesprochen werden, doch das Landgericht Potsdam will zunächst noch eine weitere Zeugin hören. Das Gericht will mithilfe der Angaben einer Kriminalkommissarin klären, ob Silvio S. bei seinen Taten einem pädophilen Hang nachging und nach Verbüßung seiner lebenslangen Haft in Sicherungsverwahrung muss.

Im Jahr 2015 hatte Silvio S. die Kinder Elias und Mohamed angelockt, missbraucht und getötet. Im Sommer 2016 wurde er vom Landgericht Potsdam wegen Mordes und Kindermissbrauchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter stellten auch die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren erschwert. Sie lehnten jedoch eine Sicherungsverwahrung ab. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Revision beim Bundesgerichtshof ein, der dieser folgte - das Gericht muss nun erneut darüber entscheiden.