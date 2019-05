Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Land rechnet mit 73 Millionen Euro kleinerem Steuerplus

Die Steuereinnahmen werden in Brandenburg zwar in diesem und dem nächsten Jahr weiter in Milliardenhöhe sprudeln, aber um insgesamt rund 73 Millionen Euro geringer als bisher erwartet. Finanzminister Christian Görke (Linke) rechnet für dieses Jahr mit Einnahmen aus Steuern und Finanzausgleich von rund 9,1 Milliarden Euro und für 2020 mit rund 9,6 Milliarden Euro, wie er am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zu den geplanten Einnahmen im Doppelhaushalt 2019/2020 falle ein Minus von 9,8 Millionen Euro in diesem und von 63,5 Millionen Euro im nächsten Jahr an. Die geplanten Investitionen für Verkehr und Bildung würden umgesetzt.

Görke forderte aber Haushaltsdisziplin für die Jahre danach: Für 2021 solle das Steuerplus nach der neuen Prognose um 172 Millionen Euro geringer ausfallen als geplant, für 2022 sogar um rund 204 Millionen Euro.