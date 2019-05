Rund 150 Bahnhöfe in Brandenburg sollen attraktiver werden

Viele Bahnhöfe in Brandenburg sind in schlechtem Zustand. Einige Verbesserungen sind schon im Gang, weitere sollen folgen. Bahn und Landesregierung nehmen Bahnsteige, Aufzüge und Sitzgelegenheiten ins Visier.

Potsdam (dpa/bb) - Die Deutsche Bahn will etwa die Hälfte aller rund 300 Bahnhöfe in Brandenburg innerhalb der nächsten zehn Jahre ausbauen und für Reisende komfortabler machen. «Wir installieren Aufzüge, erneuern Bahnsteigdächer, Treppenbeleuchtungen, bauen Bahnsteige neu», kündigte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla am Donnerstag in Potsdam an. Außerdem solle die Fahrgast-Information mit Anzeigetafeln verbessert und WLAN-Hotspots eingerichtet werden. «Rund 380 000 Reisende werden von diesem Programm und den Maßnahmen, die sich dahinter verbergen, betroffen sein», sagte Pofalla.