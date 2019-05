Baumobsternte nach Frostnacht ruiniert

Die extreme Frostnacht vom 4. zum 5. Mai dieses Jahres hat im Brandenburger Obstbau große Schäden angerichtet.

Betroffen sind nach Angaben des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg vor allem Anbauregionen im Frankfurter Ortsteil Markendorf, in Müncheberg (Märkisch-Oderland) sowie im Süden der Mark. Allein in Frankfurt (Oder) rechnen die Obstbauern mit Einnahmeverlusten in Höhe von zwei Millionen Euro.