Kohle-Hilfen beschlossen: Woidke sieht «starkes Signal»

Die vier Kohleländer erhalten Strukturhilfen vom Bund. Das Kabinett hat dazu ein Eckpunktepapier beschlossen. Darin enthalten ist auch ein Sofortprogramm. Brandenburg kann damit 25 Projekte umsetzen.

Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Strukturhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Länder auf den Weg gebracht. Das beschlossene Eckpunktepapier «Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen» soll festschreiben, dass der Bund den Ländern bis spätestens 2038 - wenn alle Stein- und Braunkohlekraftwerke in Deutschland stillgelegt werden - Milliardenhilfen gewährt. Insgesamt sind dafür rund 40 Milliarden Euro für die Kohleländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt vorgesehen.

Die vier Kohleländer begrüßten das Ergebnis. Damit sei eine zentrale Voraussetzung dafür geschaffen worden, dass die betroffenen Regionen nachhaltige Perspektiven für Wachstum und Beschäftigung entwickeln könnten, teilten die Ministerpräsidenten aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mit. Sie forderten, die Eckpunkte nun rasch in einen konkreten Gesetzesentwurf sowie einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern zu überführen.

Für den Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Lausitz, Torsten Bork, bringen die beschlossenen Hilfen mehr Verbindlichkeit. «Die mutigen Menschen in der Lausitz warten darauf, endlich ihre neue Zukunft verlässlich gestalten und in die eigenen Hände nehmen zu können», sagte Bork am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Aus Sicht der IHK Cottbus sendet das Eckpunktepapier ein positives Signal an die Unternehmen in der Lausitz.