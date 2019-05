Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Niederländisches Königspaar auf Rundreise durch Potsdam

Am zweiten Tag seines Besuchs in Brandenburg besucht das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima am Mittwoch die Landeshauptstadt Potsdam. Nach einer Begrüßung durch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und seiner Frau Susanne in der Staatskanzlei informiert sich das Paar im Wissenschaftspark Albert Einstein über Forschungen zum Klimawandel. Dabei soll eine Vereinbarung des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung und der Freien Universität Amsterdam über die weitere wissenschaftliche Zusammenarbeit unterschrieben werden.

Nach einem Abstecher zum Studio Babelsberg und einer Besichtigung der Studios gibt Woidke für das Königspaar ein Mittagessen in den Neuen Kammern des Schlosses Sanssouci. Dort treffen Willem-Alexander und Máxima auch mit Brandenburger Bürgern zusammen. Anschließend will das Königspaar in die Niederlande zurückreisen.