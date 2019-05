Auf leisen Pfoten: Erster Nachweis für Wildkatze nahe Berlin

Wölfe schleichen schon durch Brandenburg. Nun gibt es keine 25 Kilometer von Berlin entfernt den ersten Nachweis für eine Wildkatze. Sie galt in Brandenburg bisher als ausgestorben.

Berlin (dpa/bb) - Für die Region Berlin-Brandenburg gibt es einen ersten Nachweis für das Vorkommen der Europäische Wildkatze. Bei Kummersdorf-Gut im Landkreis Teltow-Fläming sei ein Wildkatzenweibchen überfahren an einer Straße entdeckt worden, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) am Dienstag mit. Der Fundort liege rund 25 Kilometer südlich von Berlin. Die genetische Analyse bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung habe zweifelsfrei einen Wildkatzenfund bestätigt.

Die Wildkatze sei bereits im Herbst 2018 gefunden worden, sagte Friederike Scholz, Wildtierexpertin beim BUND. «Wir haben das seitdem zweimal in genetischen Verfahren prüfen lassen, um ganz sicher zu sein.» Das Tier passe nach beiden Ergebnissen genetisch zu den Wildkatzenbeständen in Deutschland. «Es stammt also aus keinem anderen Land und wurde nicht hier ausgesetzt.»

Hinweise auf Wildkatzen in Brandenburg haben Naturschützer schon länger. Er fehlte aber - anders als für Sachsen und Sachsen-Anhalt - an einem Nachweis. Als bislang nahestes Vorkommen der Tiere galt von Berlin aus gesehen bisher die Dübener Heide in Nordsachsen, sagte Scholz. Dort gebe es aber bislang keine festen Bestände, eher nur einzelne Tiere. «Es ist auch nicht zu erwarten, dass Wildkatzen demnächst durch den Berliner Tiergarten und Hinterhöfe schleichen», ergänzte die Forscherin. Die Tiere seien sehr scheu. In naturnahen Berliner Außenbezirken sei ein Vorkommen aber theoretisch vorstellbar.