Niederländisches Königspaar in Brandenburg

Nach Mecklenburg-Vorpommern steht Brandenburg auf dem Besuchsprogramm von König Willem-Alexander und Königin Máxima. Erst geht es aufs Land, dann zur Bundeswehr. Am Ende des Besuchs aber geht es in königliche Räume.

Nauen/Schwielowsee (dpa/bb) - Das niederländische Königspaar kommt für zwei Tage nach Brandenburg. Willem-Alexander und Máxima werden am Dienstag (15.15 Uhr) zunächst in Nauen im Havelland erwartet, wo Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sie begrüßt. Dort besichtigen sie den Ackerbaubetrieb Agro-Farm, wo es unter anderem um nachhaltige Entwicklung und Innovation in der Landwirtschaft geht.

Am Montag waren Willem-Alexander und Máxima zu Besuch in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Reise ist formell ein Arbeitsbesuch. Sie endet am Mittwoch in Brandenburg mit einem Besuch in der Staatskanzlei in Potsdam, wo Ministerpräsident Woidke und seine Frau das Königspaar offiziell begrüßen. Dann folgen Abstecher zum Wissenschaftspark in Potsdam, zur Medienstadt Babelsberg und zum Schloss Sanssouci.