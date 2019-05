Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Betrunkener Fahrradfahrer randaliert und verletzt Polizisten

Ein betrunkener Radfahrer hat am Sonntagabend in Ludwigsfelde randaliert und einen Polizisten verletzt. Der 29-Jährige trat während der Fahrt einem parkenden Auto den Spiegel ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Außerdem sei der Mann auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs gewesen und habe einen Atemalkoholwert von 2,0 Promille gehabt.

© dpa

Der Mann drohte nach Polizeiangaben weitere Straftaten an und wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen trat der Mann einem Polizisten so in den Rücken, dass er stürzte.