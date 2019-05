«Virtuelles Bauamt»: Mit Mausklick zum Bauantrag

Seit vielen Jahren wird in Brandenburg über die elektronische Verwaltung debattiert. Noch immer aber können Bauanträge nicht vollständig online bearbeitet werden. Das soll sich bald ändern.

Potsdam (dpa/bb) - Mit der in Brandenburg angestrebten bürgernahen Verwaltung sollen auch Baugenehmigungen einfacher werden. Ein im vergangenen November gestartetes Projekt «Virtuelles Bauamt» soll im August abgeschlossen werden und den Nutzern online zur Verfügung stehen. Das kündigte das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage der fraktionslosen Landtagsabgeordneten Iris Schülzke an. Damit stünden allen Unteren Bauaufsichtsbehörden zentrale Lösungen für die Onlinekommunikation zur Verfügung.