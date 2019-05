Nabu zu Stopp von Insektizid: Beschluss von Bedeutung

Der umstrittene Einsatz eines Insektizids gegen einen Kiefern-Schädling wurde von Naturschützern gerichtlich gestoppt. Der Nabu fordert als Alternative einen Waldumbau.

Potsdam (dpa/bb) - Nach dem Einsatzstopp des Insektizids «Karate Forst flüssig» in Brandenburg hat der Naturschutzbund (Nabu) eine Neuausrichtung der Forstwirtschaft gefordert. Vorrang müssten natürliche Formen des Pflanzenschutzes haben, sagte der Landesvorsitzende Friedhelm Schmitz-Jersch am Samstag. Dazu zähle ein Umbau des Walds hin zu Mischwäldern. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte am Freitag das Versprühen des Insektizids gegen den Schädling «Nonne» in Brandenburg stoppt.