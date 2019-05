Veranstalter sehen Grundlage für ILA in Schönefeld bis 2030

Sie ist die wichtigste Industriemesse in Brandenburg und für Berlin ein prestigeträchtiger Branchentreff. Nun bahnt sich im Poker um die ILA eine Lösung an. Doch das Gesicht der Messe wird sich ändern.

Heute heißt es: «Wir halten an der ILA auch in Zukunft am Standort Berlin-Brandenburg fest. Solche strategischen Messen funktionieren nur in der Hauptstadt - siehe Paris und Singapur.» Nun beginnen die konkreten Verhandlungen für die ILA bis 2030. «Ich denke, dass wir das jetzt schnell regeln», sagte Thum.