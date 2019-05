Landtag: Debatte über die Förderung der ländlichen Regionen

Zum Abschluss der Plenar-Woche debattiert der Brandenburger Landtag heute über den Bericht der Enquete-Kommission zur Zukunft der ländlichen Regionen. Die Kommission mit Parlamentariern und Wissenschaftlern hatte knapp vier Jahre lang untersucht, wie die strukturschwachen Gebiete des Landes trotz des erwarteten Bevölkerungsrückgangs lebenswert erhalten werden können. Die Kommission hatte unter anderem den Erhalt von Schulen und Krankenhäusern sowie einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gefordert.

Am Nachmittag ist der Pannenflughafen BER Thema der Plenarsitzung. Angesichts von Berichten über Tausende Mängel auf der Baustelle will die oppositionelle CDU Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auffordern, den Brandenburgern vor der Landtagswahl am 1. September zu sagen, ob der neue Hauptstadtflughafen wie geplant im Herbst 2020 eröffnet werden kann.