Insektizid-Einsatz: Nabu legt Beschwerde beim OVG ein

Der Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg hat beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Potsdam eingelegt, das umstrittene Insektizid «Karate Forst flüssig» weiter einzusetzen. Das teilte die Organisation am Donnerstag mit. Das Gericht hatte am Mittwoch einen entsprechenden Eilantrag mit der Begründung abgelehnt, dass der Nabu nicht antragsbefugt sei.

Trotz dieser Entscheidung darf das Insektizid aber auch weiter nicht in Gebieten verteilt werden, in denen nach Anordnung der unteren Naturschutzbehörde bereits die Ausbringung untersagt worden war. Dazu gehören beispielsweise Gebiete, in denen es Adlerhorste gibt.