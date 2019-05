Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Landtagspräsidentin Stark ruft zur Wahlteilnahme auf

Landtagspräsidentin Britta Stark hat die Brandenburger zur Teilnahme an den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai aufgerufen. «Für freie Wahlen sind Bürgerinnen und Bürger in der Friedlichen Revolution 1989 auf die Straße gegangen und haben mutig und zuversichtlich den Aufbruch zur Demokratie und zu einem geeinten Europa gewagt», sagte Stark am Mittwoch zu Beginn der Plenarsitzung. Die Demokratie bleibe aber nicht für alle Zeiten von selbst bestehen, sondern müsse geschützt und weiterentwickelt werden.

© dpa

Im Europaparlament werde über Gesetze entschieden, die alle Bürger beträfen, meinte Stark. «Und in den Kommunalparlamenten werden die wichtigsten Entscheidungen Ihrer Stadt, Gemeinde oder Ihres Landkreises getroffen.» Etwa über Investitionen in Schulen, Kitas, Krankenhäuser und Straßen. «Bei den Kommunalwahlen und bei der Europawahl entscheiden Sie, wer ihre Interessen vertritt», erklärte die Präsidentin. «Nutzen Sie Ihre Chance!»