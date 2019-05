Staatstheater widmet sich Thema Heimat

Schauspiel, Musiktheater, Ballett und Konzertorchester: Das Cottbuser Vierspartentheater rückt in der nächsten Spielzeit enger zusammen. In Inszenierungen geht es auch um den Begriff Heimat.

Cottbus (dpa/bb) - Mit Inszenierungen zum Thema «Heimat» und «nationaler Identität» will das Staatstheater Cottbus in der neuen Spielzeit auch aktuelle politische Themen auf die Bühne bringen. Am Montag stellte die Spielstätte dazu ihren Spielplan für 2019/2020 vor. «Wir müssen über den Tellerrand schauen, aber immer mit Blick auf die Region», sagte Intendant René Serge Mund. Er wolle dazu alle Ressourcen des Vierspartenhauses nutzen. «Wir sind in dieser Übergangsphase noch produktiver und erkunden neue Wege».