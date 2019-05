Abrissverfügung für Boot: Parlamentarier für Klarstellung

Wann ist ein Hausboot kein Hobby-Fahrzeug, sondern ein festes Bauwerk? Über diese Frage müssen in Brandenburg inzwischen Gerichte entscheiden - mit widersprüchlichen Ergebnissen. Abgeordnete der Regierungskoalition und der Opposition fordern eine Klarstellung.

Potsdam (dpa/bb) - In einem gemeinsamen Antrag wollen Abgeordnete der oppositionellen CDU und der mitregierenden Linke erreichen, dass Sportboote in Brandenburg künftig von der Bauordnung ausgenommen werden. Anlass sei eine Abrissverfügung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin gegen den Besitzer eines Hausbootes am Ruppiner See, berichtete der CDU-Verkehrsexperte Rainer Genilke am Montag in Potsdam. Danach soll das seit 1984 dort festgemachte Hausboot abgerissen werden, weil es bei seiner Vertäuung am Steg als festes Bauwerk gelte, das nicht genehmigt sei. «Der Fall verunsichert die gesamte Wassertourismus-Branche, weil es jedes Sportboot treffen kann, sobald es an einem Steg festgemacht ist», sagte Genilke.