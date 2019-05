Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Nach Leichenfund in Forst: Hintergründe weiter unklar

Nach dem Fund zweier Männerleichen in der südbrandenburgischen Kleinstadt Forst (Spree-Neiße), sind die Hintergründe weiter unklar. Auch zur Identität der beiden Männer, die am Montag tot in einer Wohnung entdeckt wurden, gab es am Dienstagmorgen keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Cottbus geht aber nicht von einem Zusammenhang mit den mysteriösen Leichenfunden in Bayern und Niedersachsen aus.

© dpa

Am Samstag waren drei mit Armbrustpfeilen getötete Menschen in einer Passauer Pension und zwei Leichen in einer Wohnung in einer niedersächsischen Kleinstadt gefunden worden. Auch in diesen Fällen waren die Hintergründe zunächst unklar.

Die Männer in Forst wurden nach Polizeiangaben Opfer eines Gewaltverbrechens. Das lege die Auffindesituation der Leichen nahe. Weitere Details wurden es aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mitgeteilt. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch zwei verdächtige Autos entdeckt, die in der Nähe des betroffenen Wohnhauses abgestellt waren. Sprengstoffspezialisten seien hinzugezogen worden, die die Autos untersuchten. Auch hierzu waren am Dienstagmorgen keine neuen Details bekannt.