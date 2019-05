Ärztliche Meldepflicht bei Ambrosiaallergie gefordert

Die Unkrautpflanze Ambrosia kann heftige Allergien auslösen. Zehn Lausitz-Kommunen fordern nun energische Schritte gegen deren Ausbreitung.

Ärzte in Brandenburg sollen nach dem Willen der Landesregierung Fälle von Ambrosiaallergie auch künftig nicht melden müssen. Für eine Weitergabe anonymisierter Patientendaten gebe es keine gesetzliche Verpflichtung, teilte das Agrarministerium in Potsdam auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mit. Einen solchen Schritt hatten die Bürgermeister von zehn Lausitzer Kommunen in einem Positionspapier gefordert.