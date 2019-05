21:5 gegen Potsdam: Spandau 04 im Endspiel gegen Hannover

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben das Finale um die deutsche Meisterschaft der Wasserball-Männer gegen Titelverteidiger Waspo 98 Hannover erreicht. Am Sonntagnachmittag siegten die Berliner in der Schwimmhalle Schöneberg gegen den Lokalrivalen OSC Potsdam ungefährdet mit 21:5 (4:2, 4:0, 8:2, 5:1) und entschieden damit auch das dritte Spiel nach dem Modus «Best-of-Five» für sich. Die beiden Partien zuvor hatten die Hauptstädter mit 12:9 und mit 18:5 gewonnen.

Im Endspiel um den Titel ist zum dritten Male in Folge Waspo 98 Hannover der Gegner. Die Niedersachsen setzten sich mit 3:0-Siegen gegen den ASC Duisburg durch. 2017 holte sich Spandau mit 3:1 Erfolgen das Championat, 2018 entthronten die Niedersachsen mit 3:2 den Dauersieger.

«Klar ist, dass wir uns steigern müssen, wenn wir den Titel dahin zurückholen wollen, wo er hingehört», sagte Manager Peter Röhle. Die «Best of Five»-Finalserie, in der Spandau als Hauptrundensieger im möglichen entscheidenden fünften Match den Heimvorteil hat, beginnt am 22. Mai.