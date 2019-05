Nach 2:1 gegen Aalen: Cottbus bereit für «letzten Schritt»

Der FC Energie Cottbus hat sich eine gute Ausgangsposition für das Saisonfinale in der dritten Liga erarbeitet. Gerettet sind die Lausitzer aber noch nicht.

Cottbus (dpa/bb) - Der abstiegsbedrohte FC Energie Cottbus geht mit frischem Selbstbewusstsein in das Saisonfinale der dritten Liga. «Jetzt sind wir bereit für das Spiel in Braunschweig und für den letzten Schritt zum Klassenerhalt», sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg über den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten VfR Aalen.

Gjasula brachte die Hausherren früh in Führung. Der Mittelfeldspieler drückte in der 12. Minute eine Vorlage von Marcelo Freitas über die Linie. Doch der Tabellenletzte gab sich nicht geschlagen und glich durch einen umstrittenen Foulelfmeter nach gut einer halben Stunde durch Sessa aus. Die Lausitzer hatten danach noch drei Großchancen, um wieder in Führung zu gehen. Doch Gjasula, Freitas und Dimitar Rangelow vergaben aus aussichtsreicher Position. «Es war ein sehr rassiges Spiel. Es war alles drin, was Fußball ausmacht», sagte Wollitz weiter, «wir haben leider auch beste Chancen vergeben.»