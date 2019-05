Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Mann rast mit Auto in Haus: Anwälte uneins über Strafmaß

Mit seinem Auto ist ein Mann in das Haus seiner Ex-Freundin gerast - versuchter Mord, sagt die Anklage, die Verteidigung bestreitet dies. Es habe keinen Tötungsvorsatz gegeben, der Angeklagte habe in Erregung gehandelt, argumentierte die Rechtsanwältin am Freitag vor dem Landgericht München II. Sie forderte eine Bewährungsstrafe wegen Sachbeschädigung. Staatsanwaltschaft und Nebenklage verlangten elf Jahre Gefängnis wegen versuchten Mordes. Das Urteil wird am Nachmittag erwartet.

© dpa

Der 33 Jahre alte Angeklagte wird beschuldigt, seine ehemalige Freundin und deren neuen Lebenspartner aus blinder Wut über die Trennung getötet haben zu wollen. Auch den Tod der vierjährigen Tochter der Frau habe er in Kauf genommen. So hatte es in der Anklage zu Prozessbeginn vor gut zwei Wochen geheißen. In seinem Abschlussplädoyer fasste der Staatsanwalt zusammen: «Der Angeklagte hat versucht, eine ganze Kleinfamilie zu töten.»

Der in Cottbus geborene Kfz-Mechaniker hatte im Prozess gestanden, mit seinem Kleinbus Mitte Juni 2018 im oberbayerischen Indersdorf durch eine Hecke über die Terrasse in die Tür gefahren zu sein. Einen Mordversuch stritt er am letzten Verhandlungstag erneut ab: «Es war nie mein Plan.» Ihm sei aber bewusst, dass er einen Fehler gemacht habe. In seinen Abschlussworten entschuldigte er sich bei seiner Ex-Freundin und deren neuen Freund für die Folgen seiner Tat.