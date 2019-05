Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Insektizid-Einsatz gestoppt: Teilerfolg für Naturschützer

Das Verwaltungsgericht Potsdam hat am Freitag die laufenden Insektizid-Einsätze über Brandenburgs Wäldern vorläufig gestoppt. Bis zu einer Entscheidung des Gerichts über den Eilantrag des Naturschutzbundes (Nabu) dürfe der Landesbetrieb Forst Brandenburg das Insektizid «Karate-Forst flüssig» vorerst nicht mehr einsetzen, teilte das Gericht am Freitag mit. Die Entscheidung zum Eilantrag solle spätestens am 17. Mai bekannt gegeben werden.

Seit Dienstagnachmittag flogen Hubschrauber des Landesbetriebs Forst Brandenburg über Wälder in Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming und versprühten das umstrittene Insektizid «Karate Forst flüssig». Der Nabu hat dagegen Rechtsmittel eingelegt.