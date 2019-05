Gericht trifft Zwischenentscheidung zu Insektizid-Einsatz

Mit einem Eilantrag wollen Naturschützer den Einsatz eines Schädlingsbekämpfungsmittel in einem Teil Brandenburgs verhindern. Das Verwaltungsgericht Potsdam entscheidet darüber. Doch nach Einschätzung des Landesforstbetriebs hat das praktisch keine Folgen.

Potsdam (dpa/bb) - Das Verwaltungsgericht Potsdam hat dem Landesbetrieb Forst Brandenburg bestimmte Insektizid-Einsätze in einem kleinen Teil von Brandenburgs Wäldern vorläufig verboten. Bis zu einer Entscheidung des Gerichts über den Eilantrag des Naturschutzbundes (Nabu) Brandenburg dürfe der Landesbetrieb das Insektizid «Karate Forst flüssig» auf speziellen Schutzgebieten vorerst nicht mehr einsetzen, teilte das Gericht am Freitag mit. Dabei geht es nach Angaben eines Sprechers um Flächen in den Kreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.