Brand in Recyclingfirma in Storkow: Großeinsatz

In einer Halle in einer Recyclingfirma in Storkow sind am Mittwochabend nach Angaben der Feuerwehr 300 Kubikmeter Müll in Brand geraten. Verletzte gebe es keine, sagte ein Sprecher der Leitstelle am Mittwochabend. 135 Rettungskräfte im Landkreis Oder-Spree seien im Einsatz. Mitarbeiter der Firma hätten am späten Mittwochnachmittag die Feuerwehr alarmiert. Auch Stunden später war der Brand noch nicht gelöscht. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

