Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

44 Brandenburger Kommunen beim Tag der Städtebauförderung

Von Altlandsberg (Märkisch-Oderland) bis Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin): 44 Brandenburger Kommunen beteiligen sich am Samstag beim bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über öffentlich geförderte Sanierungen und Bauprojekte, wie das Bauministerium am Dienstag mitteilte.

© dpa

Rundgänge und Besichtigungen sollen Interessierte zu Erkundungen zu Historie und Hintergründen der einzelnen Sanierungsprojekte einladen. Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) sagte: «Die beteiligten Akteure wollen sowohl Erfolge präsentieren aber auch für mehr Beteiligung an der weiteren Entwicklung im Ort oder Quartier werben.»