Neuruppin wird Drehort: 200 Jahre Fontane

Neuruppin (dpa/bb) - Zum 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane (1819-1898) begibt sich der RBB auf Spurensuche in Brandenburg. Die Dreharbeiten für den geplanten Fünfteiler begannen am Montag in Neuruppin, wie der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) mitteilte. Die weitere Route gäben Fontanes «Wanderungen durch die Mark Brandenburg» vor: Drehorte seien auch Letschin, Stechlin, Glindow, Caputh, Ribbeck, Bad Saarow, Liebenberg und Gröben. Wie kein anderer habe Fontane die Region Berlin-Brandenburg detailliert und liebevoll beschrieben, hieß es. Die Filme sollen im Dezember zu sehen sein.

