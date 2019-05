Trotz Kritik: Hubschrauber bekämpfen Schädlinge mit Gift

Mit einem großangelegten Insektizid-Einsatz versucht Brandenburg einen Baumschädling zu bekämpfen. Gegenwind kommt von Naturschutzverbänden. Die könnten den Einsatz noch stoppen.

Bad Belzig (dpa/bb) - In Brandenburg hat die umstrittene Bekämpfung des Kiefernschädlings Nonne mit Hubschraubern begonnen. Die Maschinen seien am Dienstag losgeflogen, um das Insektizid «Karate Forst flüssig» über den Wäldern zu versprühen, sagte Einsatzleiter Michael Kopka vom Landesbetrieb Forst Brandenburg. Bis zum Abend sollten 100 Hektar Wald besprüht werden. Der für 14 Tage geplante Einsatz sollte ursprünglich am Montag beginnen und war wegen starken Windes kurzfristig verschoben worden.