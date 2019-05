Insektizid-Einsatz per Hubschrauber zunächst abgesagt

Windgeschwindigkeiten von fünf Metern pro Sekunde verhinderten am Montag den Hubschrauber-Einsatz zur Bekämpfung des Kiefernschädlings Nonne. Aber nicht nur die Naturgewalt stand einem Einsatz im Weg.

Bad Belzig (dpa/bb) - Der Hubschrauber-Einsatz über Brandenburgs Wäldern zur Bekämpfung des Kiefernschädlings Nonne ist vorübergehend abgesagt. Hohe Windgeschwindigkeiten seien der Grund, sagte Einsatzleiter Michael Kopka vom Landesbetrieb Forst Brandenburg am Montag. Per Hubschrauber sollte von Montag an das Schädlingsbekämpfungsmittel «Karate Forst» über den Brandenburger Wäldern verteilt werden. 14 Tage sollte die Aktion nach Angaben Kopkas dauern.

Aber nicht nur der Wind machte dem Einsatzteam einen Strich durch die Rechnung. Der Naturschutzbund Nabu Brandenburg, der gegen den geplanten Einsatz protestiert hatte, legte Rechtsmittel in Form eines Widerspruchs beim Pflanzenschutzdienst ein. Die Behörde hatte den Einsatz zuvor trotz Protesten des Verbandes genehmigt. Solange über den Widerspruch nicht entschieden sei, könne nicht geflogen werden, sagte Kopka. Eine Entscheidung über den Widerspruch des Nabu erwartet die Landesforstbehörde an diesem Dienstag.

Auch die Grünen-Fraktion des Brandenburger Landtages hatte die Aktion im Vorfeld kritisiert. Der Wirkstoff Lambda-Cyhalothrin, der bei der Aktion zum Einsatz kommen solle, gefährde auch Arten, die mit dem Mittel gar nicht bekämpft werden sollen, hatte Benjamin Raschke, umweltpolitischer Sprecher, am vergangenen Freitag in Potsdam erklärt.

Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) sieht hingegen keine Alternative zu der geplanten Bekämpfungsaktion per Hubschrauber. Wenn nichts unternommen werde, drohe der Kahlfraß von 3000 Hektar Wald. «Jetzt stellt sich die Frage: Was macht man? Diese Bekämpfung ist das letzte Mittel», sagte Vogelsänger am Montag in Potsdam.