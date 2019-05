Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Rangelow schlägt zu: FC Energie springt aus Abstiegszone

Dank Dimitar Rangelow hat Energie Cottbus zwei Spieltage vor Saisonschluss zunächst den Sprung aus der Abstiegszone geschafft. Der Lausitzer Drittligist siegte am Sonntag beim KFC Uerdingen 05 mit 2:1 (1:1). Kapitän Rangelow traf doppelt (27. und 63. Minute). Patrick Pflücke hatte die Gastgeber vor 4000 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg zunächst in Führung gebracht (22.). Mit dem zehnten Saisonsieg rückte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz in der Tabelle auf Rang 15 vor, hat allerdings nur einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Der 36 Jahre alte Bulgare Rangelow markierte in Uerdingen schon seine Saisontreffer sechs und sieben. Am kommenden Samstag gegen den bereits länger feststehenden Absteiger VfR Aalen und zum Saisonabschluss bei Eintracht Braunschweig kann Energie den Klassenverbleib perfekt machen.