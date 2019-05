Brandenburgs Spargelbauern zufrieden mit Ostergeschäft

Früher Saisonstart, hohe Nachfrage, genügend Erntehelfer - die Brandenburger Spargelbauern freuen sich über ein «hervorragendes» Ostergeschäft.

Beelitz (dpa/bb) - Die Spargelbauern in Brandenburg haben in diesem Jahr schon rund neun Millionen Kilogramm des Edelgemüses geerntet. Nach Schätzungen des Beelitzer Spargelvereins sei dies mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Insgesamt sollen es 22 Millionen Kilogramm bis zum Ende der Saison werden, sagte der Vereinsvorsitzende Jürgen Jakobs am Freitag. Im Vorjahr waren es mit 22,2 Millionen Kilogramm etwas mehr.