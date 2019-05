Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

CDU verabschiedet Wahlprogramm: Bouffier ermutigt

Mit der Bildung als Schwerpunktthema zieht die Brandenburger CDU in den Landtagswahlkampf. CDU-Landeschef Senftleben schwört seine Partei auf einen Machtwechsel ein. Zu Gast ist auch Prominenz aus Hessen.

© dpa

Schönfeld (dpa/bb) - Mit den Schwerpunktthemen Bildung und Soziales will die CDU in Brandenburg bei der Landtagswahl im Herbst stärkste Kraft werden. Ohne Gegenstimmen verabschiedeten die etwa 200 Delegierten auf ihrem Landesparteitag am Samstag in Schönefeld (Dahme-Spreewald) das Wahlprogramm. CDU-Landeschef Ingo Senftleben sagte nach der Abstimmung, der Wahlkampf bis zum September werde noch einmal hart. Das Programm mache aber Lust, es in Brandenburg auch umzusetzen. «Wir haben nicht irgendeine Chance, wir haben die einmalige Chance, den Politikwechsel zu schaffen», so Senftleben.

In ihrem Wahlprogramm fordern die Christdemokraten unter anderem mehr Kita-Erzieher und flexiblere Öffnungszeiten der Kindertagesstätten. Sie müssten besser an den Bedarf der Eltern angepasst werden. Zudem will die CDU allen Schülern einen Schulabschluss ermöglichen und sich dazu auch verstärkt um Schüler mit Lernschwierigkeiten kümmern. Auch sollen mehr Polizisten, Richter und Staatsanwälte eingestellt werden. Die Forderungen der CDU würden nach Angaben von Generalsekretär Steeven Bretz in der Summe 650 Millionen Euro kosten - wenn alles gleich umgesetzt würde.

Einer Zusammenarbeit mit Dietmar Woidke (SPD) nach der Landtagswahl erteilte Senftleben auf dem Landesparteitag eine klare Absage. «Mit Dietmar Woidke kann man keinen Staat machen. Es kann nur eine klare Konsequenz geben: Wir schließen jede Zusammenarbeit mit Dietmar Woidke aus.» Woidke habe in Brandenburg «nichts vorangebracht» und mache nun Politik am Reißbrett. Als Beispiel nannte Senftleben die geplante Verlagerung von Behörden und Ministerien in die Lausitz. Die SPD spalte damit Land und Menschen. Bei dem geplanten Umzug des Wissenschaftsministeriums aus der Landeshauptstadt Potsdam nach Cottbus geht es der Regierung um ein Signal für die vom Kohleausstieg betroffene Lausitz.

Mit einer kämpferischen Rede hatte zuvor Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als Gast den Delegierten Mut für den Landtagswahlkampf gemacht. Hessen habe früher immer als SPD-Hochburg gegolten und die CDU habe lange in der Opposition gesessen, jetzt sitze sie schon lange in der hessischen Regierung, sagte Bouffier als Gastredner. Wenn eine Wechselstimmung in Brandenburg komme, sei alles möglich. Deutschlands CDU schaue besonders nach Brandenburg. Die Partei setze auf einen Sieg, rief Bouffier den Delegierten zu.

Der aktuellen Regierung in Brandenburg stellte Bouffier ein schlechtes Zeugnis aus. Es habe keinen Sinn, eine «ermattete Truppe» wie die SPD mit «Hilfsstöckchen» noch einmal in eine neue Runde zu schicken. Ein Machtwechsel sei möglich, auch nach 30 Jahren unter SPD-Ministerpräsidenten, erklärte er. Zu möglichen Koalitionen der CDU in Brandenburg sagte Bouffier, er könne sich nicht vorstellen, dass die CDU mit der AfD oder der Linken eine Regierungsmehrheit bilden werde. Senftleben will nach eigener Aussage bei einem Wahlsieg der CDU auch mit den Linken sprechen. Mit einer AfD unter Andreas Kalbitz gebe es dagegen keine Gemeinsamkeiten, hatte Senftleben in verschiedenen Interviews gesagt.