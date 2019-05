Brandenburg hat niedrigste Ärztedichte: Kinderärzte fehlen

Brandenburg hat von allen Bundesländern die niedrigste Dichte an Ärzten. Das geht aus neuen Daten des Bundesarztregisters mit Stand Ende vergangenen Jahres hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach kommen in Brandenburg auf 100 000 Einwohner rund 186 Ärzte. Zum Vergleich: Meckenburg-Vorpommern liegt bei rund 205 Ärzten, Sachsen-Anhalt bei etwa 194. Die höchste Ärztedichte hat Bremen mit rund 296 Ärzten.

Gravierend in Brandenburg ist nach den Zahlen vor allem der Mangel an Kinderärzten: Auf 100 000 Einwohner kommen 8 Mediziner für Kinder. In Berlin sind es rund 10 Mediziner. Deutlich besser sind die Zahlen in Brandenburg bei Hausärzten. Dort liegt die Dichte bei rund 66 Ärzten je 100 000 Einwohner.