Schwedin Amanda Ilestedt wechselt von Turbine zu den Bayern

Turbine Potsdam hat den nächsten prominenten Abgang zu verzeichnen. Innenverteidigerin Amanda Ilestedt verlässt im Sommer den Verein und wechselt zum FC Bayern München. Vor der schwedischen Nationalspielerin verlor der derzeitige Tabellendritte der Frauenfußball-Bundesliga mit Svenja Huth und Felicitas Rauch, die zum VfL Wolfsburg wechseln, bereits namhafte Spielerinnen an die finanziell stärkere Konkurrenz. Offen ist auch, ob Nationaltorsteherin Lisa Schmitz in der kommenden Saison noch zwischen den Pfosten der Potsdamer stehen wird. Trainer Matthias Rudolph kündigte an, sich nach dem Heimspiel am Sonntag gegen Duisburg hinsichtlich der Torwartfrage bei Turbine äußern zu wollen.