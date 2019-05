Kritik an geplantem Ministeriumsumzug nach Cottbus

Die Regierung von Ministerpräsident Woidke will mit der Verlegung eines kompletten Ministeriums nach Cottbus ein Zeichen für die Lausitz setzen. Doch von allen Seiten kommt Skepsis oder Widerstand.

Im Haushaltsausschuss warf der CDU-Abgeordnete Steeven Bretz Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Gutsherrenart «par ordre du mufti» vor. «Neu in Brandenburg ist, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der basta macht», sagte Bretz. Grünen-Fraktionschef Axel Vogel erklärte: «Wir werden im September, denke ich, gemeinsam versuchen, dieses Projekt zu beenden.» Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Vom AfD-Abgeordneten Rainer von Raemdonck kam ein «klares Nein für den Großteil der Umzugspläne».

Finanzminister Christian Görke (Linke) verteidigte die Pläne. «Der Umzug des MWFK ist also eine strukturpolitische Richtungsentscheidung», sagte der Vize-Regierungschef im Ausschuss. Zugleich müsse dem geplanten Ausbau der Bundespolizei in Potsdam an einem der beiden zentralen Standorte der Landesregierung Rechnung getragen werden. Dafür bestehe Zeitdruck. Er zeigte sich aber offen für Gespräche. «Wir sind am Anfang eines Prozesses.» Die SPD hatte auf Kritik mit dem Vorschlag reagiert, Beauftragte für die verschiedenen Regionen Brandenburgs einzusetzen.