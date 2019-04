Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Nach Halleneinsturz in Luckenwalde: Ermittlungen zur Ursache

Nach dem Einsturz eines Fabrikruinendaches auf einer Industriebrache in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) gehen die Ermittlungen zur Ursache weiter. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte, steht der genaue Grund für den Einsturz noch nicht fest. Jedoch vermutet die Polizei, dass das Dach wegen Baufälligkeit einstürzte. Nach Informationen der «MAZ» (Online) befindet sich das einsturzgefährdete Gebäude in Privatbesitz.

Das Dach der alten Fabrikruine war am Montagabend mit lautem Krach eingestürzt. Weil Anwohner vor dem Einsturz noch Kinderstimmen gehört hatten, durchkämmten Rettungskräfte stundenlang die Ruine. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera und Suchhunden war im Einsatz. Gefunden wurde aber nichts. «Wir wollten ganz sicher sein», sagte ein Sprecher der Feuerwehr, nachdem die Suche zu Ende war.