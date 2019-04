Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Letzter Rückreisetag ist in Berlin entspannt gestartet

Der letzte Rückreisetag vor Ferienende ist in Berlin entspannt gestartet. An den Hauptstadtflughäfen in Schönefeld und Tegel war es der verkehrsreichste Tag an diesem Wochenende. «Es gibt jedoch kaum Verspätungen und keine Einschränkungen», sagte der Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), Daniel Tolksdorf, am Sonntagmorgen. Mit 240 000 Passagieren und über 2000 Flügen rechnen die Betreiber von Freitag bis Sonntag.

© dpa

Auf den Straßen in und um Berlin war es am Sonntagmorgen zunächst noch ruhig. Die Karten der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) und des ADAC zeigten keine größeren Staus. Der ADAC rechnete für Sonntag mit Staus auf den Autobahnen in der Region Berlin-Brandenburg. Der Höhepunkt des Rückreiseverkehrs werde voraussichtlich am Nachmittag erreicht.

Den Angaben der Bahn zufolge rollte der Zugverkehr in Deutschland am Sonntagmorgen planmäßig. «Auch der heutige Tag verlief ohne Beeinträchtigungen durch Überlastungen von Zügen», sagte ein Sprecher.