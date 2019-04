Regierung: Land für Stromausfälle gerüstet

Selten kommt es in Brandenburg zu meist lokalen Stromausfällen, wie etwa bei schweren Stürmen. Nach wenigen Stunden ist die Versorgung wieder hergestellt. Was aber ist bei einem großen überregionalen Blackout?

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg ist aus Sicht der Landesregierung auf einen langen, flächendeckenden Stromausfall gut vorbereitet. Es gebe auch keine Kenntnisse über Risiken eines Stromausfalls in den Landkreisen, erklärte das Innenministerium in der Antwort auf eine Anfrage der Fraktionschefin der Grünen im Potsdamer Landtag, Ursula Nonnemacher. Ihrer Ansicht nach hat die Landesregierung dagegen zu wenig getan, um Stromausfälle zu vermeiden und die Bevölkerung auf einen Ernstfall vorzubereiten.

Wie es in der Antwort an Nonnemacher heißt, gibt es seit März 2015 eine Empfehlung des Innenministeriums für den Fall eines längeren überregionalen Stromausfalls. Darin enthalten seien Handlungsempfehlungen an die unteren Katastrophenschutzbehörden, die jeweils einen ortsbezogenen «Sonderplan Stromausfall» erstellen sollen. Ein Landeskatastrophenschutzstab werde im Notfall alle Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bündeln.