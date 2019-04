1:2 gegen Osnabrück: Energie Cottbus weiter auf Abstiegsrang

Der FC Energie Cottbus hat gegen den VfL Osnabrück eine gute Möglichkeit verpasst, Boden im Abstiegskampf der dritten Liga gut zu machen. Drei Chancen bleiben den Lausitzern noch.

Cottbus (dpa/bb) - Dem FC Energie Cottbus schwinden die Möglichkeiten zum Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga. Nach der 1:2 (0:0)-Niederlage gegen den bereits als Zweitliga-Aufsteiger feststehenden VfL Osnabrück bleiben die Energie-Kicker als Tabellen-17. mit 38 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz. «Wir stehen da unten, weil wir es gegenwärtig nicht schaffen, unsere guten Möglichkeiten zu verwerten», sagte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Vor 8034 Zuschauern im Stadion der Freundschaft hatte Marc Heider den Aufsteiger (51.) in Führung gebracht, Streli Mamba drei Minuten später ausgeglichen, ehe Benjamin Girth in der 75. Minute den Gästen den vorzeitigen Meistertitel in der dritten Liga sicherte.