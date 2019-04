Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Bauern sorgen sich wegen anhaltender Trockenheit um Ernte

Cottbus (dpa/bb) Die Bauern in Brandenburg machen sich angesichts der anhaltenden Trockenheit Sorgen um die diesjährige Ernte. «Wir hoffen sehnlichst auf Regen, der entscheidende Monat ist für uns der Mai», sagte der Sprecher des Landesbauernverbandes, Tino Erstling, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Wenn es weiter so trocken bleibe, werde das Getreide kaum Ähren ausbilden. Zudem sei der Boden noch vom vergangenen Jahr ausgetrocknet.

Das vergangene Erntejahr sei für viele Landwirte existenzbedrohend gewesen, sagte Erstling weiter. Nicht wenige hätten Dürrehilfe beantragen müssen und sie auch erhalten. Allerdings hätten viele Bauern das schlechte Jahr 2018 noch nicht verdaut. Nach Angaben des Landesbauernverbandes betrugen die Ernteverluste im vergangenen Jahr zwischen 30 und 80 Prozent, je nach Kultur und Standort.

Rund 780 Landwirtschaftsbetriebe in Brandenburg hatten bis Ende Dezember einen Antrag auf Dürrehilfe gestellt und Schäden in Höhe von rund 93 Millionen Euro gemeldet. 72 Millionen Euro stellten Bund und Land insgesamt bereit.