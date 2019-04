Waldbrandgefahr vorübergehend heruntergestuft

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist über Nacht in allen Landkreisen bis auf die Prignitz leicht gesunken - allerdings nur vorübergehend.

Nachdem am Dienstag flächendeckend die höchste Gefahrenstufe 5 herrschte, wurde die Gefahrenstufe am Mittwochmorgen in den meisten Landkreisen auf Stufe 4 heruntergesetzt, wie der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, berichtete. In der Uckermark und Barnim sank die Waldbrandgefahr von Stufe 5 auf 3.