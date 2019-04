Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

«Tag der offenen Ateliers»: 900 Künstler zeigen ihre Werke

Landesweit 900 Künstler machen am ersten Mai-Wochenende (4. und 5. Mai) in Brandenburg beim «Tag der offenen Ateliers» mit. Bereits zum 21. Mal präsentieren sie an 750 Ausstellungsorten ihre Arbeit und geben Einblicke in den Entstehungsprozess eines Kunstwerkes, sagte Brigitte Faber-Schmidt, Geschäftsführerin der Kulturverwaltungen im Land Brandenburg (AKK) am Montag in Potsdam. Bis auf Frankfurt/Oder und Brandenburg/Havel seien alle Landkreise und kreisfreien Städte dabei.

Die Besucher können den Kreativen bei der Arbeit zuschauen, sich mit ihnen austauschen oder selbst aktiv werden. Interessierte Laien dürfen sich in Aktzeichnung und Ölmalerei üben oder bei anderen Mitmachaktionen ihre schöpferische Ader entdecken. Unter den teilnehmenden Akteuren sind unter anderem Maler, Grafiker, Fotografen, Bildhauer und Schmuckgestalter. Die ausgestellten Werke stehen direkt vor Ort zum Verkauf.

Ein Kriterienkatalog hilft den beteiligten Kulturverwaltungen bei der Entscheidung, welcher Künstler an der Ausstellung teilnehmen darf. Dazu gehört beispielsweise ein abgeschlossenes Studium, vergangene Ausstellungen oder die Mitgliedschaft in Berufsverbänden.