Zahl der Bäckereien in Brandenburg sinkt um über ein Viertel

Biere brauen und Kuchen kreieren: In bestimmten Bereichen boomt das Lebensmittelhandwerk. Doch kleine Bäcker und Fleischer schließen weiter. Das liegt nicht nur am Nachwuchsmangel.

Berlin (dpa/bb) - Seit 2008 hat in Brandenburg mehr als jeder vierte Bäcker und knapp jeder fünfte Fleischer geschlossen. Das belegen jüngste Zahlen des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). Wurden Ende 2008 noch 459 handwerkliche Bäckereibetriebe gezählt, waren es 2018 nur noch 327. Das entspricht einem Rückgang von rund 29 Prozent. Die Gesamtzahl der Fleischereien sank in dem gleichen Zeitraum um 19 Prozent - von 374 auf 304.

Im Gegensatz dazu stieg die Zahl der handwerklichen Konditoreien, Brauereien und Mälzereien. 2018 gab 70 Konditoreien in Brandenburg, 20 mehr als 2008. Die Zahl der Brauereien und Mälzereien stieg mit Schwankungen in einzelnen Jahren von 13 auf 20 Betriebe. Der Höchstwert wurde 2017 erreicht mit 22 Betrieben. Ähnlich sieht auch der Bundestrend aus: Die Zahl der Bäckereien sank in Deutschland um rund 29 Prozent, die der Fleischereien um knapp 30 Prozent. Die Zahl der Konditoreien verdoppelte sich nahe zu. Die Zahl der handwerklichen Brauereien und Mälzereien legte fast um die Hälfte zu.