Hunderte Ostermarschierer in der Region unterwegs

Es geht um das Abrüsten und Eintreten für Frieden. Bundesweit sind an den Osterfeiertagen Demonstranten unterwegs - auch in Berlin und Brandenburg gibt es Ostermärsche.

Berlin/Cottbus/Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Einige hundert Menschen haben sich an den Osterfeiertagen in der Region Berlin-Brandenburg zu den traditionellen Ostermärschen getroffen. Sie kamen zu Kundgebungen unter dem Motto «Abrüsten statt Aufrüsten! Ja zum Frieden - Nein zum Krieg!».

In Cottbus trafen sich am Ostersonntag Dutzende Menschen zum Ostermarsch. Organisator war die Friedenskoordination Cottbus. Rund 130 Menschen beteiligten sich am Sonntag in Frankfurt (Oder). Aufgerufen hatte das Friedensnetz der Stadt. Auftakt war an der Friedensstele am Sowjetischen Ehrenmal. Die Redebeiträge seien angesichts von Teilnehmern aus der Partnerstadt Slubice auch ins Polnische übersetzt worden, sagte einer der Organisatoren. Anschließend zogen die Demonstranten durch die Innenstadt zur Friedensglocke, die dann geläutet wurde.