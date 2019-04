Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Osterwetter: Es bleibt mild und sonnig

Unverändert gutes Wetter auch am Ostersonntag und -montag: Berliner und Brandenburger können weiterhin mit ungestörtem Sonnenschein rechnen. Am Sonntag werden Spitzentemperaturen bis zu 24 Grad erwartet, sagte Meteorologin Helga Scheef vom Deutschen Wetterdienst in Potsdam. Am Montag wird es demnach etwas windiger und höchstens 22 Grad warm.

Spitzentemperaturen von 23 Grad wurden am Karsamstag in Potsdam und der Niederlausitz gemessen. In der Uckermark blieb es mit 19 Grad etwas kühler. Maximal 22 Grad warm war es in Berlin.