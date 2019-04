Kiesabbau in Altenau: Debatte um Sandhalde neu entflammt

Die Region um Mühlberg im Süden Brandenburgs gilt als eines der größten Kiesabbaugebiete Europas. Die Bagger fressen sich immer weiter in die Landschaft. Viele Einwohner befürchten bleibende Eingriffe in die Natur.

Das Landesbergamt prüft nach Angaben des Wirtschaftsministeriums mehrmals im Jahr, ob alle Auflagen und Bestimmungen aus dem Betriebsplan eingehalten werden. Das Abbauunternehmen habe beantragt, den Kiestagebau zu erweitern. In dem Verfahren dazu werde nun festgelegt, ob die Sandhalde bleiben könne oder zurückgebaut werden müsse, erklärte das Ministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der fraktionslosen Landtagsabgeordneten Iris Schülzke. Auch werde geprüft, ob weitere Bestimmungen und Auflagen der bisherigen Betriebsgenehmigung für den Kiesabbau noch notwendig seien oder geändert werden müssten.

Zu den vor mehr als zehn Jahren erteilten Auflagen zum Kiesabbau gehörten umfangreiche Renaturierungen, die aus Sicht der Bürgerinitiative «Für eine Heimat mit Zukunft» und des Altenauer Ortsbeirats bisher nur unzureichend umgesetzt sind. Dass es anders gehen könne, zeigt Schülzke am Beispiel des Kiesabbaus eines anderen Unternehmens in Mühlberg. «Dort wird auf Teilflächen rekultiviert», sagte sie. Auf drei Hektar solle Wald aufgepflanzt werden, an einer stillgelegten Abbaufläche gebe es sogar eine Badestelle.