Polizei speichert Bodycam-Aufnahmen auf eigenen Rechnern

Schon lange fordern Polizisten Körperkameras, um Attacken von Angreifern oder brenzlige Situationen dokumentieren zu können. Nun sollen auch Einsatzkräfte in Brandenburg mit den sogenannten Bodycams ausgestattet werden.

Potsdam (dpa/bb) - Die Bundespolizei hat sie, in mehreren Bundesländern sind sie im Einsatz und nun werden sie auch Polizisten in Brandenburg bekommen: kleine Videokameras, die an den Uniformen befestigt werden. Mit dem seit diesem Monat geltenden neuen Polizeigesetz gibt es dafür auch in Brandenburg die rechtlichen Grundlagen. Die Aufnahmen sollen nur auf gesicherten Rechnern der Polizei in Brandenburg gespeichert werden, wie das Innenministerium erklärte.