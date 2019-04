Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Ausschuss-Chefin lehnt Ministeriumsumzug in die Lausitz ab

Die Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses im Brandenburger Landtag, Marie Luise von Halem, hält den geplanten Umzug des Wissenschaftsministeriums für falsch. «Ich glaube nicht, dass es der Arbeitsfähigkeit des Ministeriums zuträglich ist, das Ministerium an das andere Ende des Landes zu verlegen», sagte die Grünen-Abgeordnete am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Das halte ich für ziemlich wenig praktikabel.»

Das Zwischenspiel zwischen Parlament und Regierung könnte dadurch behindert werden, warnte von Halem. Sie sehe auch keine Aufwertung der Lausitz mit einem Umzug des Ministeriums.

Das rot-rote Kabinett hatte am Dienstag beschlossen, das komplette Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur mit rund 150 Mitarbeitern aus Potsdam nach Cottbus zu verlegen. Ein Neubau könnte nach den Plänen etwa ab 2023 bereitstehen. Einer der Gründe für die Verlegung ist das Ziel, die Lausitz zu stärken, die der geplante Kohleausstieg hart trifft.

Die Entscheidung stieß auch in eigenen Reihen auf Kritik. Die SPD-Landtagsabgeordnete Klara Geywitz hält den Umzug nicht für nachvollziehbar, denn Potsdam sei der mit Abstand größte Wissenschafts- und Kulturstandort im Land. Sie erachte es wie Potsdams SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert als sinnvoller, das Wirtschafts- und Energieministerium nach Cottbus zu verlegen.